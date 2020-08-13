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"اليونيسكو" تحذر من تضرر 640 مبنى تراثيًّا في بيروت جراء الانفجار

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"اليونيسكو" تحذر من تضرر 640 مبنى تراثيًّا في بيروت جراء الانفجار "اليونيسكو" تحذر من تضرر 640 مبنى تراثيًّا في بيروت جراء الانفجار
60 منها معرضة للانهيار

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، اليوم (الخميس)، من أنّ 640 من الأبنية التراثية تضرّرت جراء الانفجار الذي ضرب بيروت، و60 منها معرضة للانهيار.

وذكرت "اليونيسكو" أنها ستقود التحرك الدولي لإعادة إعمار تراث العاصمة اللبنانية.

وبيّنت أنها حصلت على التقييم الذي قامت وزارة الثقافة في لبنان، والذي سجل تضرر ما لا يقل عن 8000 مبنى معظمها في أحياء الجميزة ومار ميخايل القديمة.

وأضافت المنظمة أن الانفجار ألحق أيضًا أضرارًا بمتاحف عديدة كالمتحف الوطني ومتحف سرسق ومتحف الجامعة الأمريكية في بيروت والمواقع الثقافية والدينية وصالات العرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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