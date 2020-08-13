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"إف بي أي" ينضم إلى المحققين في انفجار ميناء بيروت

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"إف بي أي" ينضم إلى المحققين في انفجار ميناء بيروت "إف بي أي" ينضم إلى المحققين في انفجار ميناء بيروت
"هيل" أشار إلى أنه سيبحث الأسباب المؤدية للحادثة

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، بعد وصوله إلى بيروت، اليوم (الخميس)، أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" سينضم إلى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف انفجار ميناء بيروت المدمر.

وذكر "هيل" للصحافيين أثناء تفقده سيرا على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة، أن "إف بي أي" سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار، وفقاً لــ"فرانس 24".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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