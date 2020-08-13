غدًا.. انطلاق بطولة الطائرات النفاثة في الرياض

★ ★ ★ ★ ★

وتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، غدًا الجمعة، بطولة الطائرات النفاثة الأولى بعد استئناف النشاط الرياضي في المملكة إثر توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ منافسات البطولة، الرابعة مساء غد في مقر الرياضات اللاسلكية بالرياض، وسيكون التسجيل في مقر البطولة قبل موعد انطلاقها بساعة.

واشترط الاتحاد على المشاركين الالتزام بقوانين لائحة البطولة، والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا التي أقرتها الجهات الرسمية بالمملكة وفق البروتوكول الصحي المعتمد.