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الهلال يحافظ على الصدارة.. النصر يواصل المطاردة.. والأهلي يؤكد تخصصه أمام الاتحاد

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حمدالله و"قوميز" صراع الهدافين  مستمر.. المقعد الآسيوي يشتعل بين الثلاثي

الهلال يحافظ على الصدارة.. النصر يواصل المطاردة.. والأهلي يؤكد تخصصه أمام الاتحاد

تمسك الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مع ختام الجولة ٢٤؛ حيث بلغ النقطة 57، وسط مطاردة غريمه التقليدي النصر (48 نقطة) في الوصافة.

وشهدت الجولة 24 انتكاسة جديدة للاتحاد، كانت هذه المرة أكثر ألماً؛ كونها جاءت أمام الند التقليدي وهو الأهلي، ضاعفت من جراح العميد.

زحف نصراوي أهلاوي

لا زال النصر ينتظر تعثر المتصدر (الهلال) حتى يتقلص الفارق النقطي، وحتى تلعب نتائج مواجهات الهلال المتبقية لصالحه، كما هو الحال بالنسبة للأهلي الذي يحل في المركز الثالث (43 نقطة) والذي بات قريباً من الوصافة.

ولا زال الصراع مستمراً بين الثلاثي (الوحدة والفيصلي والشباب) من أجل خطف بطاقة المقعد الآسيوي.

انتكاسة جديدة للاتحاد

لا زال الاتحاد يعيش أوضاعاً صعبة وحرجة للغاية؛ كونه يقترب من شبح الهبوط أكثر وأكثر (المركز 13- 23 نقطة)،

ويدرك لاعبو الاتحاد أن المباريات المتبقية لهم يجب أن يكون شعارهم فيها (حياة أو موت) بدءًا من لقاء الاتفاق.

الثلاثي في دائرة الخطر

يقبع الفتح وضمك والعدالة في المراكز الأخيرة المتتالية (14, 15, 16)، بل إن العدالة بات أول المغادرين لدوري الأضواء، بينما ينتظر الفتح وضمك خدمات الفرق الأخرى التي قد تصب في صالح أحدهم من أجل البقاء، إذا ما نجا الاتحاد أولاً من مقصلة الهبوط.

حمدالله وقوميز.. صراع مع الشباك

لا زال مهاجم النصر وهدافه التاريخي المغربي عبدالرزاق حمدالله يتصدر قائمة الهدافين برصيد 19 هدفاً، يليه مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" برصيد 18 هدفاً، ومن ثم مهاجم الأهلي التاريخي السوري عمر السومة برصيد 16 هدفاً.

جولة الإثارة

تشهد الجولة 25 من منافسات الدوري، والتي تنطلق غداً الجمعة؛ صراعاً كبيراً نحو مناطق الأمان والهروب من ذيل قائمة الترتيب، وكما هو الحال فإن الهلال والنصر حينما يواجهان العدالة والوحدة (تباعاً) سيلعبان بشعار النقاط الثلاث أولاً.

الهلال يحافظ على الصدارة.. النصر يواصل المطاردة.. والأهلي يؤكد تخصصه أمام الاتحاد

الهلال يحافظ على الصدارة.. النصر يواصل المطاردة.. والأهلي يؤكد تخصصه أمام الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية