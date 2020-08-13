جولات ميدانية بالبيت العتيق.. "إدارة المناوبة" تنطلق لتباشر مهامها بالحرم

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لمعالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة والمتابعة مع مسؤولي الإدارات

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإنشاء إدارة عامة بمسمى "الإدارة العامة للمناوبة"، ويرتبط بها (إدارة شؤون المناوبين، وإدارة خدمات المناوبين، وإدارة تطوير الأعمال والمناوبة).

وترتبط الإدارة العامة للمناوبة بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، وتقوم على تحقيق أهداف الإدارة التي من بينها حوكمة الأعمال وتيسيرها وتذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات.

الجدير بالذكر أن من أبرز مهام إدارة المناوبة هي أخذ الجولات الميدانية في أروقة البيت العتيق وصحن المطاف وأدواره وساحاته، ومعالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة، والمتابعة مع مسؤولي الإدارات مباشرة لحلها ومعالجتها، والتأكد من جاهزية الإدارات الفنية والخدمية والهندسية والتشغيلية وغيرها، والتعامل مع ما قد يصل من الإدارات الحكومية ذات العلاقة، ويتناوب عليها عدد من ذوي الخبرات الميدانية أصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء ومستشاري الرئيس العام والوكلاء المساعدين، مع عدد من الموظفين والموظفات والعاملين والعاملات من أجل توفير جميع سبل الراحة لزوار وقاصدي المسجد الحرام، ولتحقيق تطلعات ولاة الأمر _حفظهم الله_ لتقديم أفضل الخدمات وأجودها.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس