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الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 63.489

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الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 63.489 الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 63.489
179 متعافياً يرفعون حصيلة حالات الشفاء بالبلاد إلى 57.372

الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 63.489 حالة.

وكشفت عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 57.372.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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