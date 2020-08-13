اختتام فعاليات صيف ألمع 2020 بعروض فلكلورية شعبية وتكريم المبدعين

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بحضور المحافظ ورئيس البلدية وعددٍ من مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل

اختتمت فعاليات صيف رجال ألمع 2020 والتي نظمتها بلدية محافظة رجال ألمع بالقرية التراثية بعد تقديم العديد من العروض والمعارض والتي تضمنت معرضًا للعسل، معرضًا للفن التشكيلي والتصوير، العروض الفلكلورية والشعبية، وذلك بحضور المحافظ "عبدالله بن عايض العجيري" ورئيس بلدية رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" وعددٍ من مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل.

وقد تضمن اليوم الختامي للمهرجان تقديم عددٍ من العروض الفلكلورية الشعبية والتي قدمتها فرقة رجال ألمع على مسرح البلدية.

كما قامت بلدية محافظة رجال ألمع بتكريم المبدعين المشاركين في الفعاليات والمعارض والعروض الفلكلورية الشعبية والجهات المنظمة وذلك تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال فترة المهرجان التي قاربت شهرًا ونصف الشهر بما أسهم في خروجه بالشكل اللائق.

وأسهمت العروض والفعاليات المقدمة بالمهرجان إضافة إلى الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والتراث العتيق في جذب أعداد كبيرة من الزوار من أجل الاستمتاع بالفعاليات والتعرف على الإرث التاريخي الكبير خلال الفعاليات.