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مستو: موعد استئناف الرحلات الجوية يتغير بتطور الحالة الوبائية عالميا

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مستو: موعد استئناف الرحلات الجوية يتغير بتطور الحالة الوبائية عالميا مستو: موعد استئناف الرحلات الجوية يتغير بتطور الحالة الوبائية عالميا

جي بي سي نيوز :- قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن استئناف مطار الملكة علياء الدولي للرحلات مقرون بمستجدات الحالة الوبائية عالميا، لافتا إلى أن 18 آب الحالي قد لا يكون موعدا لاستئناف الرحلات المنتظمة.
وأضاف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن تردي الحالة الوبائية عالميا تطلب التريث في استئناف الملاحة الجوية أمام المسافرين والسياح، مؤكدا أن هذا التراجع في الحالة الوبائية فرض محددات سفر جديدة.
وقال إن الأردن يجري تحديثا وتعديلا مستمرين على متغيرات الحالة الوبائية كافة ومحددات السفر، إذ جرى مؤخرا إدراج شرط الحجر الصحي المؤسسي بالنسبة للمسافرين القادمين من الدول الخضراء لمدة 7 أيام ومثلها للمنزلي، فيما أبقي على مدة الحجر الصحي لمدة 14 يوما بالنسبة للقادمين من الدول غير الخضراء إضافة إلى 7 أيام حجر منزلي.
وأكد مستو عدم وجود محددات لمغادرة الأردنيين وغيرهم تمنع مغادرتهم المملكة، قائلا إنهم يستطيعون مغادرة البلاد كلما وفرت شركات الطيران الرحلات.
وأكد مستو أن أولوية الأردن حاليا هو ترتيب رحلات طيران لعودة الأردنيين من المدن العالمية التي يتركزون بها إلى جانب دول الخليج العربي، وعن طريق الملكية الأردنية، وعبر المنصة الرسمية لنقلهم، مشيرا إلى أن المرحلة الخامسة لعودة الأردنيين المتدرجة جوا ستبدأ اعتبارا من 15 آب الحالي.
وشدد على أن "هيئة الطيران" تتأكد باستمرار من جاهزية كافة أركان عملية السفر لاستئناف الطيران، وتبحث الجاهزية الفنية للمطارات وشركات الطيران.
وتعامل مطار الملكة علياء الدولي، وفق مستو، مع زهاء 2500 رحلة جوية منذ فرض محددات على الملاحة الجوية في 17 آذار الماضي وحتى مطلع آب الحالي، شملت 80 ألف مسافر، ,قرابة 22 ألفا سافروا إلى العقبة علاوة على 12 ألفا و 500 طن شحن.

جي بي سي نيوز

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