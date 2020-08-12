"أ ف ب" تكشف حقيقة صورة الأسد مع جرحى انفجار بيروت

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جي بي سي نيوز :- أكدت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" أن الصورة المتداولة للرئيس السوري بشار الأسد وهو يزور مصابين لبنانيين في المستشفيات السورية عقب انفجار مرفأ بيروت، غير صحيحة.

وقالت الوكالة إن الصورة التي تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها الرئيس الأسد ممسكا بيد جريح يرقد على سرير مستشفى، تحت عنوان "الرئيس بشار الأسد يزور المصابين اللبنانيين في المستشفيات السورية"، تم التقاطها عام 2012 خلال زيارة الأسد لجرحى في مستشفى عسكري بدمشق.

وكان الأسد أبرق للرئيس اللبناني ميشال عون، بوقت سابق، مؤكدا "الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم".

وقال الأسد لنظيره اللبناني: "كلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز هذا الحدث المأساوي وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار في أسرع وقت ممكن".

وأسفر انفجار كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم المخزنة بصورة رديئة في العنبر 12 بمرفأ بيروت، إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم، أن 60 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، في انتظار أن تتمكن عمليات البحث ورفع الأنقاض من العثور عليهم.

المصدر: أ ف ب