"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد

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بينها 784 بلاغاً إسعافياً لحالات مرضية وحوادث و7 عن طرق تطبيق "أسعفني"

استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عدد (4732) مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، منها (784) بلاغاً إسعافياً لحالات مرضية وحالات حوادث، إضافة إلى (7) بلاغات إسعافية تمت عن طريق تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"سبق"، أن الهلال الأحمر قدم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (526) حالة ومن ثم أسعفها للمستشفيات بمنطقة الباحة ومحافظاتها، بينما قدم الخدمة الطبية الإسعافية لـ (243) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (15) حالة وفاة.

ودعا الزهراني، جميع المواطنين والمقيمين، إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، وتمنى من الجميع التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تعاق عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.هيئة الهلال الأحمر السعودي الباحة