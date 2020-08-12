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معلومات خاطئة عن كورونا.. "فيسبوك" يحذف 7 ملايين مشاركة في 3 أشهر

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معلومات خاطئة عن كورونا.. "فيسبوك" يحذف 7 ملايين مشاركة في 3 أشهر معلومات خاطئة عن كورونا.. "فيسبوك" يحذف 7 ملايين مشاركة في 3 أشهر
خلال الربع الثاني من العام الحالي.. وقال: يمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس

معلومات خاطئة عن كورونا..

حذف موقع "فيسبوك" أكثر من 7 ملايين مشاركة خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب احتوائها على معلومات غير صحيحة عن المستجد، ويمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس.

كما وضع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر علامات تحذير على حوالى 98 مليون مشاركة تحتوي على معلومات مشكوك فيها، لكنها أقل خطورة عن الفيروس؛ بحسب ما ذكره جاي روزين، نائب رئيس شركة "فيسبوك".

وتُواجه "فيسبوك" ضغوطًا متزايدة لتقليل المعلومات المزيفة على منصتها؛ حيث اتخذت موقفًا أشد صرامة بشأن مراقبة المحتوى خلال الشهور الأخيرة.

ووفق " اليوم"، حذفت شبكة "فيسبوك" مؤخرًا مشاركة من صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ؛ بسبب احتوائها على بيانات غير صحيحة عن جائحة كورونا.

من جهة أخرى، ذكرت شركة "فيسبوك" أنها لا تسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن العنف، أو ينخرطون في أعمال عنف، بالتواجد على منصتها، كما أكدت أنها لا تسمح بنشر المحتوى الذي يشيد أو يدعم أو يمثل الأفراد أو الجماعات المتورطة في نشاط إرهابي أو كراهية منظمة.

وذكرت شركة "فيسبوك" في رسالة عبر الإنترنت أنه "في حين تحسنت تكنولوجيا تحديد حذف المحتوى المخالف للقواعد لدينا؛ ما زالت هناك مناطق نعتمد فيها على الناس في كل من المراجعة وتطوير تقنياتنا".موقع فيسبوك فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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