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"صحة حائل" تضبط مقيمة تمارس التجميل بشكل مخالف

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أحالتها لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة

ضبطت "صحة حائل" مقيمة عربية؛ مارست مهنة الطب بشكل مخالف.

وأشارت "صحة حائل" في حسابها على "تويتر" إلى أن المقيمة امتهنت مهنة طبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة.

وأضافت: المقيمة تمارس عملها بإحدى المنشآت الصحية الخاصة.

وأحالت "الصحة" الطبيبة المقيمة المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق، وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.

فيما لم تشر "الصحة" من خلال تغريدتها إلى الإجراءات المتخذة بحق المنشأة الصحية الخاصة التي سمحت للمقيمة بالعمل بإحدى عياداتها رغم مخالفتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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