أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد من الليث.. مناظر جميلة لـ"جبل أوكه".. والأهالي ينشدون طريقًا

Print
شاهد من الليث.. مناظر جميلة لـ"جبل أوكه".. والأهالي ينشدون طريقًا شاهد من الليث.. مناظر جميلة لـ"جبل أوكه".. والأهالي ينشدون طريقًا

شاهد من الليث.. مناظر جميلة لـ

أظهر مقطع نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مناظر جميلة من قمة جبل "أوكه" الواقع شرقي محافظة الليث.

وبحسب معلومات؛ فإن الجبل يبعد عن المحافظة شرقًا نحو 90 كلم تقريبًا، ويمتاز بأجوائه الباردة ويفوق ارتفاعه 2000 م، وما يميزه أن قمته يوجد بها أرض منبسطة يكسوها الخضار وتحيط بها الأشجار، ويعانق المكان السحاب في منظر بديع.

وأشار "عامر البجالي"، أحد سكان قرية ذهب التابعة لمركز الرهوة، في حديث لـ"سبق"، إلى أن جبل أوكه الشاهق والمطل على قريتهم يمتاز بأجوائه العليلة على مدار العام، ويوجد على قمته قرابة 70 مزرعة منذ القدم وأماكن استخدمت منذ القدم للسكن، لافتًا إلى أن الطريق إليه غير معبّد وتستغرق الرحلة حتى الوصول إلى القمة المنبسطة قرابة الأربع ساعات مشيًا على الأقدام.

وتمنى "البجالي" أن ينال جبل أوكه اهتمامًا من قِبل الجهات المختصة، وعلى رأسها السياحة والشؤون البلدية، لعمل منتزه يستطيع من خلال سكان محافظة الليث وزوارها الاستمتاع بالأجواء التي لا تقل أهمية عن جبال المناطق الأخرى مثل الشفا والهدا وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

إذا تزوج لا يكتب هجاء.. "تركي آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو "الشاعر الحطاب"

إذا تزوج لا يكتب هجاء.. "تركي آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو "الشاعر الحطاب"

شبكة عيون الإخبارية