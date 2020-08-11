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تحتضنها الطائف لمدة 4 أيام .. انطلاق بطولة نخبة التنس

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تحتضنها الطائف لمدة 4 أيام .. انطلاق بطولة نخبة التنس

تنطلق غدًا على ملاعب التنس بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية بمحافظة الطائف منافسات بطولة النخبة للتنس بمشاركة أندية السلام والهلال والصفا والاتحاد والمحيط والثقبة والوحدة والشباب.
وتستمر مباريات البطولة حتى يوم السبت المقبل، إذ تُعد البطولة ضمن الخطوات التطويرية التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس لرفع المنافسة بين الأندية ضمن مبادرة إستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية .
ورُشح المشاركون في هذه البطولة وهم أندية السلام والهلال والاتحاد والثقبة بصفتهم أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز والمحيط والصفا بطل ووصيف دوري الدرجة الأولى وناديا الوحدة والشباب الصاعدان لدوري الدرجة الأولى وكانت قرعة مباريات البطولة قد أجريت مساء السبت الماضي بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف بعد ختام بطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى، حيث ستكون مباريات الغد الأربعاء كالتالي ( السلام مع الوحدة) ، ( الثقبة مع الصفا)، ( الهلال مع الشباب) ، ( الاتحاد مع المحيط ).

تحتضنها الطائف لمدة 4 أيام .. انطلاق بطولة نخبة التنس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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