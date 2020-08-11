جازان.. فرق بحثية لإنتاج الأبحاث العلمية في المجال الصحي والطبي

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"بديدي": مستمرون في عمل ونشر أبحاثنا وتجاربنا الطبية

بادرت إدارة البحوث والدراسات بصحة جازان بإنشاء وتنفيذ خطة فريدة من نوعها على مستوى المملكة، حيث شملت الخطة تشكيل وتدريب فرق بحثية في جميع التخصصات الصحية والطبية لعمل الأبحاث العلمية والمساهمة في تحسين الخدمة الصحية المقدمة.

وأضاف مدير الإدارة الدكتور محمد بديدي في حديثه لـ"سبق": تزامناً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ واهتمام وزارة الصحة بالبحث العملي، بادرنا بإنشاء فرق بحثية لتكون رائدة ومتميزة في مختلف التخصصات الصحية والطبية ومخرجات علمية متميزة وخلق بيئة علمية تفاعلية بين الفرق تساهم في استمرارية عمل البحوث بجودة عالية وتبادل الخبرات واكتساب المهارات البحثية بين أعضاء الفرق.

وشكر "بديدي" مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، عبد الرحمن بن دبي الحربي، ومساعده للتخطيط والتحول، الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، على دعمهما المستمر واهتمامهما بالبحث العلمي وتحفيز الباحثين لعمل الأبحاث الطبية في منطقة جازان.