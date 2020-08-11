أمير الرياض يستقبل مديري التعليم والنقل بالمنطقة

★ ★ ★ ★ ★

ناقش مشاريع العاصمة وآخر المستجدات والتطورات عليها

استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم؛ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان.

وقدّم الوهيبي والضلعان التهنئة لأمير منطقة الرياض بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله العليّ القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والمسرّات.

بعد ذلك بحث أمير منطقة الرياض الموضوعات التي تهم المنطقة في مجالَي التعليم والنقل. واطلع على تقرير مقدم من تعليم الرياض عن المبادرات التي نُفذت خلال جائحة كورونا (كوفيد 19) ومسابقات النشاط الطلابي والدورات الرمضانية وآلية التعليم عبر برامج التقنية وسبل التواصل الفعال مع الطلاب والطالبات واستثمار وقت الفراغ لديهم.

كما ناقش الأمير فيصل بن بندر مشاريع النقل في الرياض وآخر المستجدّات والتطورات عليها في التنفيذ والصيانة.

وقدّم مدير عام تعليم الرياض ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة شكرهم وامتنانهم لسموه على متابعته المباشرة وتوجيهاته في سبيل تطوير وتفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكامل وأعلى المستويات.