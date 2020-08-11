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الأزمة لم تنته باستقالة .. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"

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الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً" الأزمة لم تنته باستقالة .. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"
يطالبون بإزاحة الطبقة الحاكمة

الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ

انتشرت دعوات بين اللبنانيين اليوم (الثلاثاء) لتنظيم احتجاج يرفع شعار "دفن السلطة أولاً" بالقرب من ميناء بيروت، الذي شهد انفجاراً ضخماً قبل أسبوع، مما أودى بحياة 163 شخصًا على الأقل وإصابة ستة آلاف شخص وجعل مئات الآلاف بغير مأوى.

وورد في دعوة للاحتجاج نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأزمة لم تنته بعد باستقالة ، فما زال هناك ميشال عون، ونبيه بري وكل المنظومة"، وفقاً لـ"رويترز".

ويجمع اللبنانيون على أن استقالة الحكومة أمس لا تعني شيئًا أمام هول مأساة انفجار بيروت، ويطالبون بإزاحة ما يصفونها بـ"طبقة حاكمة فاسدة "مسؤولة عن متاعب البلاد.مظاهرات بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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