أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إدارة "" تدرس منع الأمريكيين المشتبهين بـ"كورونا" من العودة للبلاد

Print
إدارة "ترامب" تدرس منع الأمريكيين المشتبهين بـ"كورونا" من العودة للبلاد إدارة "" تدرس منع الأمريكيين المشتبهين بـ"كورونا" من العودة للبلاد
الإجراء التنظيمي ما زال قيد الإعداد

إدارة

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير، تأكيده اليوم (الثلاثاء)، أن إدارة الرئيس دونالد ، تدرس إجراءً يمنع مواطنين أمريكيين ومقيمين إقامة دائمة في الولايات المتحدة من العودة إذا كان ثمة اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المسؤول أن "مسودة الإجراء التنظيمي، التي لم توضع اللمسات الأخيرة عليها بعد وقد تتغير، ستمنح تفويضًا لمنع دخول أفراد من المعتقد بدرجة مرتفعة إلى حد ما إصابتهم بمرض كوفيد-19 أو بأمراض أخرى".

وأضاف أن "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة للجائحة، ستصدر مسودة الإجراء التنظيمي"، الذي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ بشأنه أمس.


وأشار المسؤول إلى أنه من غير المتوقع أن تتحرك قوة العمل المعنية بمكافحة الجائحة، والتي شكلها "ترامب"، حيال مسودة الإجراء هذا الأسبوع رغم أن ذلك الجدول الزمني قد يتغير.الرئيس دونالد ترامب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية