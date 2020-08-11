أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط ترتفع و"برنت" يتجاوز الـ45.28 دولارًا للبرميل

Print
أسعار النفط ترتفع و"برنت" يتجاوز الـ45.28 دولارًا للبرميل النفط ترتفع و"برنت" يتجاوز الـ45.28 دولارًا للبرميل
بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم

أسعار النفط ترتفع و

ارتفعت النفط الخام يوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.

ووفق "رويترز" أضاف خام برنت 29 سنتًا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو ما يعادل 0.9% إلى 42.32 دولارًا للبرميل.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد على تويتر قائلًا: إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب الأسبوع الماضي.

كما تَلَقّت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو؛ مدفوعًا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددًا صوب مستويات ما قبل ؛ مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر في العالم.

كما دعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية