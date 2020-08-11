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"محننات الجمل" و"آوت المواشي حجرة".. "الحصيني": اليوم أول الكليبين وهذه علاماته

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"محننات الجمل" و"آوت المواشي حجرة".. "الحصيني": اليوم أول الكليبين وهذه علاماته "محننات الجمل" و"آوت المواشي حجرة".. "الحصيني": اليوم أول الكليبين وهذه علاماته
قال: يستمر غرس فسائل النخيل وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة كالطماطم والباذنجان والبصل

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هو أول أيام الكليبين أو ما يعرف عند البعض بـ"محننات الجمل" ومعناها أن الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد الكليبين له منزلة واحدة وهي (النثرة) يليه #سهيل.

وأضاف: "من علاماته أن تغور مياه الآبار، خاصة في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية.. والسبب هو استهلاك المياه في ري المحاصيل في الأيام السابقة، يزداد هبوب الرياح/إلا أن يصرفها الله".

وتابع: "يستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة؛ كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيه أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه في آخره بداية صرام النخيل وتبدأ فيه هجرة طيور الدخل والخواضير، وتستمر الزيادة في الليل على حساب النهار".

واستطرد: "تقول العرب (إذا طلعت النثرة احمرت البسرة، وجني النخل بكرة وآوت المواشي حجرة، ولم تترك في ذات در قطرة.. ويوشك أن تظهر الخضرة)".عبدالعزيز الحصيني الكليبين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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