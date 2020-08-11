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القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في حوار خاص لـ أخر النهار يكشف اليات الرقابة على الاسواق

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شبكة عيون الإخبارية