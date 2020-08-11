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إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طنًّا من الحشيش المخدِّر إلى

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إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طنًّا من الحشيش المخدِّر إلى السعودية إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طنًّا من الحشيش المخدِّر إلى
القريني: جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع "مكافحة المخدرات"

إحباط مخطط إجرامي لتهريب ما يقارب طنًّا من الحشيش المخدِّر إلى السعودية

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف بالمخدرات، فقد أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى السعودية عبر الحدود الجنوبية؛ وجرى على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وبتوفيق من الله جرى إحباط هذا المخطط الإجرامي، وضبط المواد المخدرة التي بلغت (948) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، والقبض على مستقبلها، وهو مواطن من أرباب السوابق في منطقة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وضبط كل مَن تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات البلاد التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة. مشددًا على أنهم سيقفون - بعون الله وتوفيقه - سدًّا منيعًا في وجه كل مَن يحاول الإخلال بأمن الوطن، واستهداف شبابه ومقدراته بهذه السموم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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