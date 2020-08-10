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213 حالة تعافٍ من "كورونا" خلال 24 ساعة في مدن ومحافظات منطقة مكة

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العاصمة المقدسة في المقدمة بـ 84 حالة تعافٍ ثم الطائف 43 وجدة 38

213 حالة تعافٍ من

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 213 حالة تعافٍ من ‫ في خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة أنفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة؛ حيث جاءت العاصمة المقدسة في مقدمة حالات التعافي بـ 84 حالة تعافٍ ثم الطائف 43 حالة تعافٍ وثالثًا جدة 38 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.

فيما توزعت باقي الحالات ما بين مدن المنطقة؛ 14 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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