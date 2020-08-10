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وزيرة الدفاع اللبنانية تعلن استقالتها

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وزيرة الدفاع اللبنانية تعلن استقالتها وزيرة الدفاع اللبنانية تعلن استقالتها

جي بي سي نيوز :- أعلنت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، اليوم الاثنين، خلال جلسة مجلس الوزراء عن استقالتها من منصبها.

وقالت عكر في مداخلة خلال الجلسة "إن وقوع هذه الكارثة يقتضي استقالة حكومة لا وزراء أفراد، فالحكم مسؤولية، والثورة مسؤولية، والمواطنة مسؤولية، والقضاء مسؤولية، والإعلام مسؤولية، والاستقالة مسؤولية، أين نحن من كل هذا؟".

وأضافت: "لقد عملنا بجهد وضمير وشفافية وتحملنا كلاما جارحا وإشاعات، مرددين "لأجلك يا لبنان هذا قليل". ولأجل لبنان أتمنى أن يتحلى الجميع بالحكمة ويوحدوا الصفوف، لأن الأخطار هي وجودية وليست ظرفية، ولذلك أتمنى أن يتم الاتفاق على حكومة جديدة نزيهة وفعالة بأسرع وقت".

وتابعت "لقد قررت الإستقالة منذ حوالي الشهر لأنني شعرت أننا لا ننتج في هذا الظرف الصعب، لكنني تريثت ولم أقم بذلك، لشعوري بفداحة المسؤولية، ولكن بعد الكارثة أصبح التحدي أكبر".

وأردفت "بعد استقالة سأبقى أعمل لآخر لحظة رسميا وشخصيا لتخفيف الوجع، لأن هذا بديهي ولأن الواجب يفرض ذلك".

وزينة عكر عدرا أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.

ووزيرة الدفاع المستقيلة زينة عكر عدرا، سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، رشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية، في حكومة سعد الحريري، جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

جي بي سي نيوز

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