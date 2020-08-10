الهلال يقترب خطوة كبيرة نحو اللقب بعد عبور محطة الفتح

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"قوميز" سجل لفريقه وللضيوف

اقترب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري بعدما تمكن من إعادة الفارق بينه وبين غريمه الأزلي النصر إلى 9 نقاط قبل 6 جولات على النهاية بتغلبه على ضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ختام مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 22 بالمركز الرابع عشر.

جاءت بداية مواجهة الهلال بضيفه سريعة من جانب أصحاب الضيافة الذين بادروا في البحث عن هدف مبكر منذ البداية وكانوا قريبًا من الوصول إلى الشباك منذ الدقيقة 10 عندما توغل سالم الدوسري من الجهة اليمنى قبل أن يحول كرة عرضية على قدم قوميز الذي سددها مباشرة لكن يقظة الحارس حبيب الوطيان حرمته من افتتاح التسجيل.

أثمر ضغط الهلال عن هدف التقدم في الدقيقة 38 عن طريق الهداف المتخصص قوميز من علامة الجزاء احتسبها الحكم البلغاري لمصلحة أصحاب الضيافة إثر عرقلة ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء من قِبل مروان سعدان نال عليها بطاقة صفراء.

لم يختلف سيناريو بداية الشوط الثاني عن الأول، حيث بدأ الهلال بضغط هجومي مكثف لزيادة الغلة التهديفية وحسم المباراة مبكرًا وسط تراجع لاعبي الفتح وعلى عكس مجريات اللعب تمكن الفتح من تعديل النتيجة عند الدقيقة (53) بوساطة النيران الصديقة بهدف بالخطأ من بافيتيمبي قوميز الذي عاد ليسجل في مرماه بعد أن ارتطمت رأسية علي لاجامي برأسه ليتغير مسارها وتتابع طريقها نحو المرمى الخالي.

لاح الأمل للفتح بالتقدم في اللقاء عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة غوستافو داخل المنطقة أسند أمر تنفيذها إلى مروان سعدان لكن الأخير سدد الكرة فوق العارضة (82).

رفض الهداف الفرنسي قوميز إلا أن يصحح خطأه بإضافته للهدف الثاني للهلال من علامة الجزاء احتسبها الحكم نتيجة لمس سفيان بن دبكة للكرة بيده وذلك عند الدقيقة 87.