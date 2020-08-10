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انتشال جثتَيْن لمواطنَيْن غرقا في مستنقعات مياه الأمطار بالقنفذة والليث

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انتشال جثتَيْن لمواطنَيْن غرقا في مستنقعات مياه الأمطار بالقنفذة والليث انتشال جثتَيْن لمواطنَيْن غرقا في مستنقعات مياه الأمطار بالقنفذة والليث

انتشال جثتَيْن لمواطنَيْن غرقا في مستنقعات مياه الأمطار بالقنفذة والليث

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقى بلاغَيْن عن سقوط شخصَيْن في مستنقعات مائية من أثر مياه الأمطار بسبت الجارة التابع للقنفذة، والشواق التابع لليث.

وأفاد بأنه جرى على الفور تحريك فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة بالقنفذة للموقع، واتضح بعد الوصول للموقع أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن بالعقد الثاني من العمر في مستنقع مائي، تجمعت به مياه الأمطار بضفاف وادي قنونا، وانتشلت جثته فرق الإنقاذ المائي.

وأضاف بأن فِرق الإنقاذ بالليث باشرت سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر في حفرة تجمعت بها مياه الأمطار داخل مزرعة بقرية الشواق، وانتشلت جثته فرق الإنقاذ المائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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