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ملك زاهر بإطلالة مستوحاه من السندريلا سعاد حسني

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مصراوي Masrawy

09:30 م الإثنين 10 أغسطس 2020

كتبت - نور إبراهيم:

ظهرت ملك أحمد زاهر بإطلالة أنيقة تشبه إطلالة السندريلا سعاد حسني بفستانها الشهير الأسود المزين بنقاط بيضاء المصنوع من قماش الشيفون.

ونسقت ملك مع الفستان سليبر عالي أسود تناسب مع فستانها، وارتدت إكسسوارات بسيطة واكتفت بوضع سلسلة سيلفر على رقبتها.

وأثارت ملك إعجاب متابعيها بإطلالاتها الأنيقة، حيث نشرت قبل هذه الصور، مجموعة صور أخرى ظهرت فيها بفستان أسود سواريه بكم شفاف مصنوع من التل وفستان طويل مرصع بالترتر، مزود باكستنشن من الخلف بنفس اللون.

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