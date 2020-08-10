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قتلى حوثيون بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء

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قتلى حوثيون بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء قتلى حوثيون بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء
أسر 7 من عناصر الميليشيا

قتلى حوثيون بينهم قيادات في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء

قتل وأُصيب العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف العربي في منطقة قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر محلية، أن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، أسفرت عن مقتل قيادات من الميليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من الميليشيا بينهم مشرف يدعى أبو ثائر العوسجي، وإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على مواقع الميليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للميليشيات في منطقة السخار بالمديرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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