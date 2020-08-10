في السابع من أكتوبر المقبل.. إسبانيا والبرتغال وجهاً لوجه

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قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاثنين إن المنتخب الوطني سيواجه نظيره البرتغالي في السابع من أكتوبر المقبل ودّيًا.

وجاء في بيان الاتحاد: "سنواجه بطل أوروبا في لشبونة في السابع من أكتوبر".

وسيخوض المنتخب الإسباني أول مباراة له بعد مرحلة العودة إثر تعليق النشاط الكروي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في الثالث من سبتمبر ضد نظيره الألماني في شتوتغارت، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

من جاني آخر، يبدأ المنتخب البرتغالي بطل أوروبا حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية الذي توج به في التاسع من يونيو 2019 على حساب نظيره الهولندي (1- صفر)، باستضافته منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في الخامس من الشهر نفسه ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

