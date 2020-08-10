"حسام بن سعود" يطلع على تطوير المنطقة المركزية لمدينة الباحة

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تبلغ تكلفته 20 مليون ريال للمرحلتين الأولى والثانية

تفقد أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، مشروع تطوير المنطقة المركزية, الذي تنفذه أمانة الباحة, بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال للمرحلتين الأولى والثانية, ومشروع إزالة التشوه البصري, بمدة تنفيذ 720 يومًا.

واطلع أمير الباحة، على اللوحات الخاصة بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها, مستمعًا إلى شرح مفصل من أمين المنطقة، الدكتور علي بن محمد السواط، عن المشاريع التي تضمنت مشروع تطوير محور طريق الملك عبدالعزيز، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المتضمن ممر مشاة مرصوف بمادة الجرانيت وحجر البازلت بطول 1300 متر وعرض 2.10 متر, وأشجار محاذية لممر المشاة بعدد 300 شجرة, وممرات محاطة بنباتات الزينة والأزهار الطبيعية والصباريات والصخور الطبيعية بمساحة 1200 متر مربع, وإضاءة ديكورية على امتداد الممرات بعدد 300 عمود, ومواقع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة, بالإضافة إلى مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية لمدينة الباحة على مرحلتين, تبلغ مساحة المرحلة الأولى, ٩٨,٠٦٥ مترًا مربعًا, ومساحة المرحلة الثانية 100 ألف متر مربع.

وأوضح أنه سيتبع تلك المرحلتين، مرحلتان مستقبليتان ثالثة ورابعة لاستكمال تطوير الأجزاء المتبقية من المنطقة المركزية, حيث تضمنت عناصر المشروع مواقف سيارات, وساحات تجمع للمرتادين, ونوافير ومجسمات جمالية, ومقاهي كوفي شوب, ومظلات, وكراسي جرانيت, وممرات مشاة مظللة, وأعمدة ديكورية, بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية في المنطقة المركزية وإنشاء مواقف سيارات علوية وسفلية تستوعب ٦٠٠ سيارة, وإنشاء ساحة بلازا وأكشاك ومقاهي.

وأكد الدكتور "السواط" أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين المنطقة المركزية لقلب مدينة الباحة، التي تشكل أهمية تاريخية واقتصادية ماضيًا وحاضرًا كونها تعد موقعًا للحراك والنشاط الاقتصادي والإداري والاجتماعي في المدينة.

ولفت إلى أن الأمانة تسعى من خلال مشروع تطويرها وتأهيلها وتحسينها للقضاء على العشوائية التي تعيق تقديم الخدمات المناسبة للحركة التجارية في قلب المدينة.

وأكد أمير منطقة الباحة، عقب الجولة على ضرورة سير العمل بدقة عالية لإنجازه، مشيدًا بما تقوم به الأمانة من جهود لإنجاز المشروع الذي يعد متنفسًا سياحيًا لأهالي الباحة وزوارها.

ونوه بتضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية لإنجاز تطوير وسط المدينة، الذي يشكل مرتكزًا لما له من قيمة اقتصادية، حاثًا العاملين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشروع وفق ما خطط له.