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معركة الشرفة.. صادم لرجل تركي في نافذة منزله

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معركة الشرفة.. فيديو صادم لرجل تركي في نافذة منزله معركة الشرفة.. صادم لرجل تركي في نافذة منزله
حدث في 25 يوليو.. لسبب غريب ودون أن يلمسه أحد

معركة الشرفة.. فيديو صادم لرجل تركي في نافذة منزله

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لشاب تركي سقط من شرفة منزله، في منطقة "كوتشوك تشكمجة" بمدينة إسطنبول؛ لسبب غريب ودون أن يلمسه أحد.

وبحسب مواقع محلية؛ فإن الشخص يدعى "تورغاي"، ويبلغ من العمر 33 عامًا؛ مشيرًا إلى أنه سقط من شرفة منزله أثناء تشاجره مع أقاربه لسبب غير معروف.

وأظهر مقطع فيديو "تورغاي" وهو يصرخ غاضبًا من شرفة منزله؛ حيث فَقَد توازنه خلال إلقائه بعض الممتلكات إلى الشارع، وسقط من الشرفة؛ حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

من جانبه، روى والد الشخص الذي سقط من الشرفة، "حسام الدين"، أن ابنه تشاجر مع عائلته؛ حيث خرج من شقته، ليبدأ "تورغاي" في إلقاء بعض الممتلكات من الشرفة.

وأضاف: أثناء قيام ابني بإلقاء بعض الممتلكات، اختل توازنه وسقط من الشرفة دون أن يلمسه أحد.

ونُقِل "تورغاي" في سيارة إسعاف إلى المستشفى؛ حيث تم تشخيص إصابته بكسور عدة بكتفه وظهره وذراعه؛ ولكنه نجا من الموت.

ومع أن ما حدث كان في 25 يوليو الماضي؛ إلا أن الشرطة لم تُفرج عن الفيديو الذي صوّره الجار؛ إلا حين خرج "تورغاي" من المستشفى متعافيًا يوم الخميس الماضي، عندها أخذ المقطع طريقه الجمعة إلى "يوتيوب" وبقية مواقع التواصل الاجتماعي. إسطنبول معركة الشرفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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