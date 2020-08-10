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.. 26.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض "كورونا"

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روسيا.. 26.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض "كورونا" .. 26.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض "كورونا"
السلطات الصحية أعلنت اليوم عن 70 وفاة و5118 إصابة جديدة بالفيروس

روسيا.. 26.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض

أعلنت السلطات الصحية في ، اليوم الاثنين، عن وفاة 70 شخصًا وإصابة 5118 بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا إلى 892654 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 15001.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة : إن 26.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت الأرقام والإحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الاثنين، أن 3259 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ مما يرفع العدد الإجمالي للحالات منذ بداية تفشي الوباء إلى 696618 شخصًا.

ورغم أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًّا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند؛ إلا أن معدل الوفيات يُعد ضعيفًا مقارنة مع باقي الدول، ولم يتجاوز 15 ألفًا منذ بدء تفشي الوباء.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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