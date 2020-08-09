أخبار عاجلة

الملك: صحة المواطنين وسلامتهم في مقدمة الأولويات -
فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع -
"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام -
"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة -
ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة " -
رسمياً.. بريطانيا تدخل في حالة الركود الاقتصادي -
"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة -
17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة -
أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات -
نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في جراحة عاجلة بالرياض .. مواطن ينقذ شقيقه ويتبرع له بجزء من كبده

Print
في جراحة عاجلة بالرياض .. مواطن ينقذ شقيقه ويتبرع له بجزء من كبده في جراحة عاجلة بالرياض .. مواطن ينقذ شقيقه ويتبرع له بجزء من كبده
"آل ثامر" قال إن فعلته ليس إلا واجباً من أخ لأخيه وصلةً يراد بها وجه الله

في جراحة عاجلة بالرياض .. مواطن ينقذ شقيقه ويتبرع له بجزء من كبده

أنقذ مواطن بالعاصمة الرياض، شقيقه المريض بالكبد من الموت المحقق، عندما سارع بالتبرع بجزء من كبده لشقيقه، وأجريت له جراحة عاجلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض كللت بالنجاح.

وتفصيلا، نجحت عملية زراعة كبد للمواطن مفلح مشعي ال ثامر، بعد مسارعة أخيه نايف مشعي بالتبرع بجزء من كبده، ضارباً بذلك أروع أمثلة الوفاء وصلة الرحم وإنهاء معاناة أخية مع المرض بفضل الله.

وقال الشاب نايف مشعي ال ثامر أحد منسوبي مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، إنه سعيد جداً بعد تطابق المتطلبات لزراعة الكبد لأخيه ونهايةً بنجاح العملية التي أعادة بحمد الله الصحة والعافية لشقيقه الغالي.

وتابع: "ما فعلته ليس إلا واجباً من أخ لأخيه وصلةً يراد بها وجه الله، والتي حث عليها ديننا الحنيف في بذل صلة الرحم على جميع الأوجه، ومع تلك محبةً لأخي وعضيدي في الدنيا".

يذكر أن عملية زرع الكبد هي إجراء جراحي، يتم فيها إزالة جزء من الكبد من شخص حي سليم وزرعه في شخص لم يعد الكبد لديه يعمل بشكل صحيح، وينمو الكبد المتبقي لدى المتبرِّع ويعود إلى حجمه الطبيعي وقدرته في غضون شهرين بعد إجراء الجراحة، وفي الوقت نفسه ينمو جزء الكبد المزروع ويستعيد وظائف الكبد الطبيعية لدى المتلقي ونسأل الله العظيم أن يمن عليهما بالصحة والعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع

فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع

"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام

"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام

"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة

"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة

ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "

ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "

شبكة عيون الإخبارية