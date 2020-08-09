تطويراً للهيكل التنظيمي.. تمكين 4 سيدات في مناصب قيادية بأمانة العاصمة المقدسة

★ ★ ★ ★ ★

"الرشيدي" للتخطيط و"باقديم" للهندسية و"الزهراني" للبيانات و"البقمي" للرقابة النسائية

تقلّد أربع سيدات بمكة المكرمة مناصب قيادية بأمانة العاصمة المقدسة، وذلك في إطار إعطاء المرأة الفرصة في المشاركة في الخدمات البلدية من خلال المساهمة في وضع الخطط والبرامج الإستراتيجية لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي.

وتفصيلاً؛ أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، عدة قرارات إدارية، جاءت على النحو الآتي؛ تكليف مريم بنت محمد الرشيدي مديراً للإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، وهناء بنت عبدالله باقديم مديراً لوحدة المكاتب الهندسية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعهود بنت غرم الله الزهراني مديراً لإدارة البيانات ودعم القرار بالإدارة العامة للتقنية الرقمية، والعنود بنت منسي البقمي مديراً عاماً للرقابة النسائية بوكالة البلديات.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص أصدر اليوم قراراً يقضي بتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة لضمان زيادة الكفاءة وتحسين بيئة العمل وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع مواكبة التغيرات السريعة على مستوى الخدمات المقدمة الحالية والمستقبلية ومع التزامات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة تجاه رؤية المملكة 2030.

وأكد "القويحص" أن قرار إعادة الهيكلة يهدف إلى تطوير مستوى الأداء بالوكالات والإدارات العامة والوحدات الإدارية، والعمل على زيادة إنتاجية الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة، بما ينعكس على تطوير الأعمال لتسهيل أمور المواطنين والمقيمين والعمل على إنجاز معاملاتهم وتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، من أجل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة.