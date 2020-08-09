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"مدني مكة" يحذر من المغامرة بالدخول إلى الأودية ومجاري السيول

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"مدني مكة" يحذر من المغامرة بالدخول إلى الأودية ومجاري السيول "مدني مكة" يحذر من المغامرة بالدخول إلى الأودية ومجاري السيول
ناشد الحيطة والحذر في هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية ونشاطاً للرياح

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاط للرياح السطحية.

ونوهت المديرية العامة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وحثهم على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن ذلك يأتي ضمن الحملة التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني للتوعية بمخاطر السيول ورفع معدل الوعي بأهمية اتباع اشتراطات السلامة حال هطول الأمطار وجريان السيول وللمزيد يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني عبر الرابط : https://www.998.gov.sa

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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