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في شهر مايو 2021.. جدة تستضيف آسيوية اليد للأندية

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في شهر مايو 2021.. جدة تستضيف آسيوية اليد للأندية في شهر مايو 2021.. جدة تستضيف آسيوية اليد للأندية

في شهر مايو 2021.. جدة تستضيف آسيوية اليد للأندية

تقرر إقامة البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد في مدينة جدة بالمملكة العربية في شهر مايو 2021م بعد أن أصدر المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد عدة قرارات بخصوص البطولات المتبقية من روزنامة البطولات لعام 2020م والتي تم تأجيلها لما يمر به العالم بسبب جائحة كورونا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر الاتحاد في دولة الكويت.

كما قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي إقامة البطولة الآسيوية الشاطئية الثانية لمنتخبات الناشئين والناشئات بمدينة بانكوك في تايلاند خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2021م، وستقام خلال النصف الأول من شهر مارس 2021م البطولة الآسيوية السابعة لمنتخبات الشباب بمدينة شيراز في بانكوك، فيما ستقام البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين بمدينة ألماتي في كازاخستان خلال النصف الثاني من شهر مارس 2021م، وستقام خلال النصف الأول من شهر أبريل 2021م البطولة الآسيوية الخامسة للأندية أبطال الدوري للسيدات بمدينة ألماتي في كازاخستان.

يذكر بأن السعودي سيشارك في كل من البطولة الآسيوية الشاطئية الثانية لمنتخبات الناشئين، والبطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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