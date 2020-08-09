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وسائل إعلام لبنانية: استقالة وزير البيئة والتنمية الإدارية من اللبنانية

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وسائل إعلام لبنانية: استقالة وزير البيئة والتنمية الإدارية من الحكومة اللبنانية وسائل إعلام لبنانية: استقالة وزير البيئة والتنمية الإدارية من اللبنانية

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني، دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته من اللبنانية التي يرأسها حسان دياب، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وقال موقع "لبنان 24" إن قطار تقدم باستقالته وسط ضغوط عليه للتراجع عنها.

وفي أول تعليق له، قال قطار لرئيس الحكومة حسان دياب "رفاق ولادي ماتوا (في انفجار المرفأ).. ما بقدر استمر بتحمل هالمسؤولية".

ولفتت قناة "أل بي سي أي" اللبنانية بدورها، إلى أن "اجتماعا وزاريا يعقد رئيس الحكومة في السراي الكبير للتشاور في خيار الاستقالة الجماعية"، لافتة إلى أن "قطار وضع استقالة خطية لدى دياب الذي طلب منه عدم الإعلان عنها".

وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أعلنت اليوم الأحد أيضا استقالتها من حكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من الحكومة".

يأتي ذلك، عقب انفجار ضخم هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، عم صداه أرجاء العاصمة حيث انهارت الشرفات وتضررت آلاف الوحدات السكنية، فيما أدت في حصيلة قابلة للارتفاع إلى مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

 

جي بي سي نيوز

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