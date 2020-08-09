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"هيئة الصحفيين السعوديين" تتخذ إجراءاتها ضد "متطفلي الإعلام"

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"هيئة الصحفيين السعوديين" تتخذ إجراءاتها ضد "متطفلي الإعلام" "هيئة الصحفيين السعوديين" تتخذ إجراءاتها ضد "متطفلي الإعلام"
في إطار متابعتها لممارساتهم الخاطئة.. ولضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة

تابعت هيئة الصحفيين السعوديين بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المتطفلين على مهنة الإعلام من السنابيين الإعلانيين وغيرهم في وسائط التواصل الاجتماعي، والذين ينتحلون صفة "إعلامي" وهم بعيدون كل البعد عن العمل في ذلك المجال، حيث يلجؤون إلى أعمال هدفها كسب أكبر رصيد من المتابعين البسطاء لاستقطاب المعلنين.

واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط الممارسة الإعلامية، وحماية المهنة، ومنها: مخاطبة جهات الاختصاص، معبرة عن ثقتها في تطبيق اللوائح المنظمة للنشاط الإعلامي.

وتبحث الهيئة مع المستشارين القانونيين آليات محاسبة من يسيء لمهنة الإعلام ويخالف النظم والضوابط التي تنظم الممارسة الإعلامية.

هيئة الصحفيين السعوديين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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