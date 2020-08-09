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"ابن لبدة" يتفقد مشاريع "الداير" ويوجه بإنجاز متنزه جديد على طريق آل عمرو

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شدد على ضرورة مضاعفة جهود تقديم الخدمات للمواطنين

تفقد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأحد، عددًا من مشاريع ‫بلدية المحافظة، في إطار الجولات الميدانية لمختلف المرافق والمشاريع التنموية.

واستمع "بن لبدة" خلال الجولة لشرح من رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد مذكور، عن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها؛ حيث اطلع ميدانيًا على مراحل سير العمل ونسب الإنجاز التي وصلت إليه.

شملت الجولة مشروع إنشاء ساحات وميادين عامة بالداير، وإنشاء ثلاث حدائق جديدة في المحافظة والمراكز التابعة لها.

كما تم الوقوف ميدانيًا على مشروع المسرح الروماني، والمنتزه الجديد على طريق آل عمرو، والذي شدد محافظ الداير على ضرورة الإسراع في افتتاحه لخدمة الأهالي وزوار المحافظة بغرض التنزه والسياحة، والاستمتاع بطبيعة المحافظة المتنوعة والبكر.

وقال محافظ الداير: إن الجولة جاءت بناءً على توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، مُشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد، ومتابعة المشروعات المتعثرة، وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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