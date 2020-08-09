أخبار عاجلة

الملك: صحة المواطنين وسلامتهم في مقدمة الأولويات -
فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع -
"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام -
"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة -
ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة " -
رسمياً.. بريطانيا تدخل في حالة الركود الاقتصادي -
"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة -
17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة -
أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات -
نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

أمير قطر يعلن مساهمة بلاده بخمسين مليون دولار لمساعدة لبنان

Print
أمير قطر يعلن مساهمة بلاده بخمسين مليون دولار لمساعدة لبنان أمير قطر يعلن مساهمة بلاده بخمسين مليون دولار لمساعدة لبنان

جي بي سي نيوز :- أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم للبنان 50 مليون دولار أمريكي، في إطار مساعدته على تخطي تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وجاء ذلك خلال مشاركة أمير قطر في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والذي عقد عن بعد عبر الاتصال المرئي. 

وقال الشيخ تميم: "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن مساهمتنا في إعادة إعمار بيروت، ويجب أن يترك الحوار حول القضايا الداخلية للشعب اللبناني ولوعيه".

وكان ماكرون، أكد خلال افتتاح المؤتمر على ضرورة التحرك بسرعة وفعالية "لأن مستقبل لبنان على المحك"، مؤكدا أن بلاده تعمل ما في وسعها "لتجنب الفوضى في لبنان، لأنها لا تخدم الوضع".

بدوره قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه التزم أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة، وأكد "أن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الملك: صحة المواطنين وسلامتهم في مقدمة الأولويات

الملك: صحة المواطنين وسلامتهم في مقدمة الأولويات

بعد أسبوع من كارثة بيروت.. عون يجدد وعده لأهالي الضحايا

بعد أسبوع من كارثة بيروت.. عون يجدد وعده لأهالي الضحايا

الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

هدفهم المرفأ وإسقاط الرئيس.. توافد المتظاهرين إلى بيروت

هدفهم المرفأ وإسقاط الرئيس.. توافد المتظاهرين إلى بيروت

شبكة عيون الإخبارية