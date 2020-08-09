أمير قطر يعلن مساهمة بلاده بخمسين مليون دولار لمساعدة لبنان

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جي بي سي نيوز :- أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم للبنان 50 مليون دولار أمريكي، في إطار مساعدته على تخطي تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وجاء ذلك خلال مشاركة أمير قطر في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والذي عقد عن بعد عبر الاتصال المرئي.

وقال الشيخ تميم: "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن مساهمتنا في إعادة إعمار بيروت، ويجب أن يترك الحوار حول القضايا الداخلية للشعب اللبناني ولوعيه".

وكان ماكرون، أكد خلال افتتاح المؤتمر على ضرورة التحرك بسرعة وفعالية "لأن مستقبل لبنان على المحك"، مؤكدا أن بلاده تعمل ما في وسعها "لتجنب الفوضى في لبنان، لأنها لا تخدم الوضع".

بدوره قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه التزم أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة، وأكد "أن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

المصدر: RT