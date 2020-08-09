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خبراء يكشفون عمق الحفرة التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت

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خبراء يكشفون عمق الحفرة التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت خبراء يكشفون عمق الحفرة التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز:- كشف مصدر أمني لبناني نقلا عن خبراء فرنسيين، الأحد، عن عمق الحفرة التي أحدثها الانفجار في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف في المدينة.

ونقل المصدر الأمني عن تقديرات لخبراء فرنسيين في الحرائق أُرسلوا إلى مكان الانفجار في مرفأ بيروت، قولهم إن الحادث خلف حفرة بعمق 43 مترا ، وفق "سكاي نيوز" .

ويشارك رجال إنقاذ فرنسيون في عمليات البحث وإزالة الركام من مكان الانفجار، ويساعد أفراد من الشرطة والدرك في التعرف على هويات الضحايا وكشف أسباب المأساة.

ويشارك الخبراء الفرنسيون أيضا في تقييم المخاطر الكيميائية الناجمة عن المواد المنبعثة من جراء الانفجار، الناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في أحد مستودعات ميناء بيروت منذ نحو 7 سنوات.

وأقامت فرنسا جسرا جويا وبحريا لنقل أكثر من 18 طنا من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية إلى بيروت بعد الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن البرنامج يشمل حاليا 8 رحلات جوية، أقلعت أولها الأربعاء غداة وقوع الكارثة، وخطين بحريين.

وأقلعت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية صباح السبت، فيما ستقلع رحلتان عسكريتان أخريان الأحد أو في وقت مبكر من الاثنين لنقل 13 طنا من المواد الغذائية و3 أطنان من الأدوية، حسب البيان.

وأقلعت طائرتان الأربعاء تقلان 55 جنديا من قوات الأمن المدني و15 طنا من معدات التدخل، ومركزا صحيا للطوارئ قادرا على رعاية 500 مريض، و5.5 أطنان من الأدوية، من مطار رواسي بالقرب من باريس.

جي بي سي نيوز

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