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خبز وتمور وحليب لـ500 عائلة.. "إغاثي الملك سلمان" يقدم مساعدات عاجلة في بيروت

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في المناطق المجاورة للمرفأ الذي شهد انفجارًا ضخمًا أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة

خبز وتمور وحليب لـ500 عائلة..

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجارًا ضخمًا مؤخرًا أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشملت المواد سلالًا غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، وشَمِلَ التوزيع 500 عائلة متضررة.

يأتي ذلك في إطار المساعدات العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

خبز وتمور وحليب لـ500 عائلة..

خبز وتمور وحليب لـ500 عائلة..

خبز وتمور وحليب لـ500 عائلة..

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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