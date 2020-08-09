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بعد عريضة الـ100 ألف مشجع.. "جونسون" يطالب بتوضيح أسباب فشل صفقة "نيوكاسل" مع

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بعد عريضة الـ100 ألف مشجع.. "جونسون" يطالب بتوضيح أسباب فشل صفقة "نيوكاسل" مع السعودية بعد عريضة الـ100 ألف مشجع.. "جونسون" يطالب بتوضيح أسباب فشل صفقة "نيوكاسل" مع
رئيس الوزراء: مشجعو النادي كانوا يأملون أن تستمر عملية الاستحواذ وأقدّر شعورهم بالإحباط وخيبة الأمل

بعد عريضة الـ100 ألف مشجع..

طالَبَ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بضرورة شرح أسباب فشل إتمام صفقة نادي نيوكاسل يونايتد مع صندوق الاستثمارات السعودي، الذي أعلن في 30 يوليو الماضي الانسحاب بشكل رسمي من عملية شراء "نيوكاسل"، بعد أن طالت الأمور أكثر مما كان متوقعًا لها.

وقال جونسون: "يجب أن يكون هناك توضيح حول سبب التأخير الكبير في اتخاذ القرار"؛ مؤكدًا أنه يقدّر أن العديد من مشجعي نيوكاسل كانوا يأملون في أن تستمر عملية الاستحواذ هذه، وشعورهم بالإحباط وخيبة الأمل بسبب عدم اكتمال الصفقة.

وذكرت تقارير بريطانية أن أكثر من 100 ألف من جماهير نيوكاسل و15 نائبًا وقّعوا على عريضة تم إرسالها للرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز؛ للتعبير عن استيائهم.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن الانسحاب بشكل رسمي من عملية شراء "نيوكاسل"، وقال في بيان: "مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية كرة القدم؛ فقد اتخذنا قرارًا بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على النادي.. نقوم بذلك بكل أسف رغم أننا كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بالاستثمار في مدينة نيوكاسل التاريخية والإيمان الكامل بإعادة النادي إلى مكانته التاريخية؟

وأضاف البيان: "في نهاية المطاف، طالت الأمور أكثر مما كان متوقعًا لها.. وانتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين المجموعة الاستثمارية وملاك النادي، ولم يكن ممكنًا الاستمرار خصوصًا مع عدم وضوح الرؤية والظروف حول الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي سوف تُقَر حول المباريات وخلافه".رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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