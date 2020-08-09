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23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور "بيرد بارك" بالطائف

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شكل جميل وألوان جذابة وقدر كبير من الذكاء وقدرة على تقليد الأصوات

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور

في الوادي الأخضر بالهدا بمدينة الطائف، تقع حديقة "الطيور بيرد بارك" على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 800 متر مربع، وهي واحدة من المشروعات السياحية التي تتميز بها الطائف، ويحرص الكثير من زوارها على رؤية مكوناتها من الطيور التي يبلغ عددها 400 طائر بمختلف الأنواع المحلية والخارجية ومنها الطيور الناطقة التي كانت محل احتفاء الزوار.

وتضم هذه الحديقة التي تُعَد متنفسًا ممتعًا للزوار، 23 نوعًا من طيور: الببغاء، والكاسكو الإفريقي، والكوكاتو السلفر، والمكاو البرازيلي، والكراون، والكناري، والكيتور، وغيرها من الطيور التي تتجول في عرض مفتوح بين الزوار وسط حلة من الزهور التي تزين المكان وتضفي عليه جمالًا منقطع النظير، كما تضم الحديقة عددًا من الجلسات العائلية التي يستريح فيها الزائر ليمتع عينيه في مخلوقات الله من الطيور ذات الألوان الزاهية؛ ناهيك عن الخدمات الترفيهية التي يجد فيها الزائر مع أسرته المتعة في الأجواء ما بين الزهور والطيور.

وتمتلك الطيور الناطقة الكثير من المميزات عن غيرها من أنواع الطيور الأخرى مثل: الشكل الجميل، والألوان الجذابة، كما تتمتع بقدر كبير من الذكاء؛ فضلًا عن قدرتها على تقليد الأصوات بطلاقة أثناء الحوار معها.

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور

23 نوعًا تتجول وتحاور الزوار.. صور من حديقة الطيور

الطائف حديقة الطيور بيرد بارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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