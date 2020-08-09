أخبار عاجلة

فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع -
"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام -
"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة -
ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة " -
رسمياً.. بريطانيا تدخل في حالة الركود الاقتصادي -
"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة -
17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة -
أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات -
نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل -
"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال

Print
وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال
قالت: بعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من حكومة "دياب"

وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال

أكدت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أعلنت استقالتها من حكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من ".

وكان رئيس الحكومة قد قال أمس، في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الإثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

وقال: "أنا مستعد لتحمُّل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".

وتأتي استقالة عبدالصمد من الحكومة، غداة استقالة 5 نواب من البرلمان اللبناني، هم: نواب حزب "الكتائب" برئاسة سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، وعضو كتلة جنبلاط النيابية مروان حمادة.وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى

هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى

بيروت إلى أين.. استقالة الحكومة ومظاهرات لا تهدأ

بيروت إلى أين.. استقالة الحكومة ومظاهرات لا تهدأ

الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"

الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"

أسرار وتفاصيل استقالة الحكومة اللبنانية .. لقاء خاص مع نائبة رئيس وزراء

أسرار وتفاصيل استقالة الحكومة اللبنانية .. لقاء خاص مع نائبة رئيس وزراء

شبكة عيون الإخبارية