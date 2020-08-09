أخبار عاجلة

فيديو الحادث الصادم.. حتى وأنت على الرصيف انتبه لما يحدث في الشارع -
"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام -
"الصحة البحرينية": لقاح كورونا الذي نجربه "خامل" ولا يسبب الإصابة -
ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة " -
رسمياً.. بريطانيا تدخل في حالة الركود الاقتصادي -
"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة -
17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة -
أمين "موهبة": الطلاب السعوديون حققوا 378 إنجازًا عالميًّا في 10 سنوات -
نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل -
"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا

Print
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا
الوضع الوبائي في موسكو حافظ على استقراره مع رصد 689 إصابة

روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا

سجلت اليوم الأحد 5189 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 5212 إصابة و129 وفاة أمس السبت، لتبلغ الحصيلة 887536 حالة، منها 14931 حالة وفاة.

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة في تقريره اليومي، الذي أضاف أن 26,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وحسب التقرير، فإن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 ارتفع إلى 693422 بعد تسجيل 3215 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 179183 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم" حافظ الوضع الوبائي في العاصمة موسكو على استقراره مع رصد 689 إصابة و12 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 691 إصابة و14 وفاة في الإحصائية السابقة، لتصل حصيلة الحالات إلى 246845 إصابة و4560 وفاة.

وبتسجيل 1278 حالة شفاء جديدة ارتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 188854 شخصاً.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تدافع عن "لقاحها" مؤكدة فعاليته وإجمالي مصابي كورونا فوق الـ900 ألف

روسيا تدافع عن "لقاحها" مؤكدة فعاليته وإجمالي مصابي كورونا فوق الـ900 ألف

مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

روسيا تعلن الحرب على كورونا بأول لقاح فعال

روسيا تعلن الحرب على كورونا بأول لقاح فعال

شبكة عيون الإخبارية