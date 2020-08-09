"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات

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خلال 6 أشهر.. قرابة الـ127 ألفًا للطوارئ و69 ألفًا للعيادات الخارجية

أفادت "صحة بيشة" بأن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لمستشفيات بيشة الثمانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م، بلغ أكثر من "مليون وثلاثمائة ألف" مستفيد؛ حيث استفاد (126656) مريضًا من خدمات الطوارئ والإسعاف؛ فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(69169) مراجعًا.

وأضافت أنه تم إجراء (708309) فحوص مخبرية، و(70148) فحصًا شعاعيًّا. و(2893) عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية؛ فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (1610) عمليات جراحية، كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (9777) مستفيدًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز غسيل الكلى (12232) مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات القسطرة القلبية (118) مستفيدًا.وزارة الصحة بيشة