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العد التنازلي لحالات كورونا بمكة يصل إلى الرقم 1478

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العد التنازلي لحالات كورونا بمكة يصل إلى الرقم 1478 العد التنازلي لحالات كورونا بمكة يصل إلى الرقم 1478
انخفاض واضح وملموس وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة

العد التنازلي لحالات كورونا بمكة يصل إلى الرقم 1478

شهدت العاصمة المقدسة خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملموسًا في عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من جراء المستجد؛ حيث لم يتبق سوى 1478 حالة نشطة فقط أغلبها حالات مستقرة.

وسجلت العاصمة المقدسة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 29438 حالة، تعافى منها 27393 حالة ولله الحمد، فيما انتقل إلى رحمة الله 567 حالة رحمهم الله جميعًا.

ولم يتبق سوى 1478 حالة نشطة أغلبها حالات مستقرة، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بالأشهر الماضية التي شهدت فيها مكة تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بالفيروس.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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