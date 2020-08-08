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سفارة أميركا في بيروت: ندعم احتجاجات الشعب اللبناني

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سفارة أميركا في بيروت: ندعم احتجاجات الشعب اللبناني سفارة أميركا في بيروت: ندعم احتجاجات الشعب اللبناني

جي بي سي نيوز :- أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، اليوم السبت دعم احتجاجات الشعب اللبناني السلمي، داعية الجميع للامتناع عن استخدام العنف.

وقالت السفارة على تويتر "نحن ندعمهم في حقهم في الاحتجاج السلمي ونحث جميع المعنيين على الامتناع عن استخدام العنف".

وأضافت "لقد عانى الشعب اللبناني أكثر من اللازم ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويستجيبون للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة".

إلى ذلك، خرجت السبت، تظاهرات غاضبة وسط العاصمة اللبنانية تطالب برحيل الرئيس ميشال عون، ورئيس حسّان دياب.

فيما اشتعلت النيران في منبى قريب من مبنى البرلمان اللبناني وسط العاصمة.

واقتحم محتجون مبنى وزارة الاقتصاد، وآخرون أيضاً دخلوا مقر وزارة البيئة، ووزارة الطاقة.

كما أفادت المعلومات بأن عسكريين متقاعدين قد تظاهروا داخل مبنى وزارة الخارجية أيضاً، كما اقتحم مجموعة من المتظاهرين جممعية المصارف الحكومية وسط عمليات حرق نشبت فيها.

كما اندلعت النيران في مبنى مقابل لمقر البرلمان اللبناني.

بدورها، أفادت مراسلة "العربية/الحدث"، باشتعال حرائق في مناطق من لبنان نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين والأمن والتي خلّفت حتى اللحظة قتيلاً من الأمن و 238 إصابة بين المتظاهرين.

بدوره، أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل أكثر من 54 جريحاً إلى المستشفيات.

العربية 

جي بي سي نيوز

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