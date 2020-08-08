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شاهد .. "جامع سيد الشهداء" يكتظ بطلبة العلم في "الدورة العلمية الأولى" وسط التزام بالاحترازات الوقائية

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انطلقت برعاية "آل الشيخ" وافتتحها مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة

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اكتظ مسجد سيد الشهداء، عصر اليوم، مع انطلاق "الدورة العلمية الأولى" التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسط التزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بعودة الدروس والمحاضرات للمساجد.

بدأت الدورة بكلمة ألقاها المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، أكد فيها أن الدورة تأتي في إطار البرامج والأنشطة التي يقيمها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ونشر العلم الشرعي القائم على منهج الوسطية والاعتدال، منوهًا برعاية الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لها، ودعمه المستمر لكل أنشطة الفرع العلمية.

عقب ذلك، بدأت أولى دروس الدورة بشرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية) للدكتور مسعد بن مساعد الحسيني، وبعد المغرب بدأ الدكتور صالح بن سعد السحيمي بشرح كتاب (أخلاق العلماء للآجري)، وعقب صلاة العشاء شرح الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي (القواعد الخمس الكبرى من منظومة الأهدل الفرائد البهية)، وتستمر الدورة حتى الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة الحالي.

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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